Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica di aver affidato a BNP Paribas, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo CCTeu – scadenza 15 ottobre 2030. La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato.

Si precisa che l'annuncio dei titoli e dei quantitativi in offerta nelle aste di titoli a medio–lungo termine previste per il prossimo mercoledì 30 marzo avverrà tenendo conto dell'operazione annunciata. (RV - www.ftaonline.com)

