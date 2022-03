MeglioQuesto, tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, annuncia la sottoscrizione in data odierna, con PSG Holding S.r.l. ("PSG" o "Venditore"), di un accordo vincolante per l'acquisizione del 55% del capitale sociale di Eureweb S.r.l. ("Eureweb" o "Società"), realtà di eccellenza nel digital performance marketing, con specializzazione in lead generation e drive to store che partendo dall'analisi dei dati è in grado di elaborare strategie digitali multicanale ad elevata complessità. L'operazione consente a MeglioQuesto di evolvere il proprio modello di business e di costituire la prima Phygital Analytic Company.

MeglioQuesto con questa acquisizione offre un'esperienza di accesso al servizio completamente innovativa, contestualmente fisica e digitale, caratterizzata da immediatezza e interazione. A ciò si aggiunge l'inedita capacità di misurare la conversione reale degli investimenti media nel digital anche verso il canale fisico. Sono attese significative sinergie tra le competenze in ambito drive to store di Eureweb ed il forte radicamento territoriale di MeglioQuesto, consolidatosi ulteriormente con l'acquisizione di OMICRON a fine 2021.

L'acquisizione di Eureweb comporta inoltre un significativo ampliamento della base clienti, dando continuità fra le altre cose al processo di diversificazione e ampliamento di industry.

Felice Saladini*, Amministratore Delegato di MeglioQuesto: "Siamo entusiasti dell'accordo raggiunto con Eureweb, che abilita MeglioQuesto a proporsi come primo operatore Phygital Analytic del settore, accompagnando e anticipando la veloce transizione in atto nel mondo della customer experience, nel senso di una immediatezza e interazione mai sperimentate prima d'ora. L'integrazione industriale consentirà al Gruppo di beneficiare di importanti sinergie di natura operativa, organizzativa, commerciale e tecnica."

Eureweb *prevede di chiudere l'esercizio 2021 con performance molto positive:

Ricavi: 8,7 milioni di euro, +55% (2020: 5,6 milioni di euro); CAGR 2019-2021 +71%;

EBITDA: 4,8 milioni di euro, +128% (2020: 2,1 milioni di euro); CAGR 2019-2021 +243%;

EBITDA margin: 54,7% (2020: 37,1%);

Utile Netto: 3,3 milioni di euro, +128% (2020: 1,5 milioni di euro);

Posizione Finanziaria Netta: cash positive per 6,5 milioni di euro (2020: 5,9 milioni di euro).

Fondata nel 2016 e con sede a Salò (BS), Eureweb, ha maturato un'ampia esperienza nelle attività di web marketing e strategie digitali. Vanta un team di 30 persone specializzate nell'elaborazione di strategie di marketing digitale multicanale, che combinano sinergicamente più strumenti al servizio di un portafoglio di clienti nazionali e internazionali attivi in settori diversificati tra i quali moda, lusso, automotive, industria, consulting e food & beverage.

Le principali business line sono:

Strategie Digital: sviluppo di opportunità di marketing volte al dialogo azienda - cliente finale; * Content Strategy: costruzione di contenuti identificativi per i prodotti venduti dalle aziende;

Digital Planning: sviluppo di strategie digitali volte alla pianificazione della customer journey;

Data & Analytics: dedicata allo sviluppo di specifici KPIs volti alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi.

Pietro Vento*, Fondatore di Eureweb: "Per i nostri clienti è una straordinaria opportunità e per il mercato un'importante innovazione. Da oggi siamo in grado di offrire soluzioni che integrano il canale digitale con una capillare presenza sul territorio misurando il ritorno di investimenti digital".

Struttura dell'operazione *

** L'operazione verrà realizzata a fronte di un corrispettivo per l'acquisto del 55% del capitale sociale di Eureweb (la "Prima Quota") pari ad Euro 18,8 milioni, determinato sulla base dell'EBITDA Adjusted al 31 dicembre 2021 stimato pari a Euro 4,6 milioni e assumendo una PFN pari a zero. Il prezzo sarà soggetto ad aggiustamento sulla base (i) dei dati definitivi dell'EBITDA al 31 dicembre 2021, come risultanti dal bilancio approvato e revisionato da PWC e (ii) della PFN alla data del closing.

Il prezzo, dedotto l'importo di Euro 3,35 milioni a garanzia dell'aggiustamento del prezzo relativo alla Prima Quota, verrà corrisposto al closing secondo le seguenti modalità:

Euro 12,0 milioni per cassa attraverso il ricorso a risorse proprie di MeglioQuesto;

Euro 3,4 milioni in natura tramite n. 714.000 azioni proprie MeglioQuesto (già detenute ad esito del programma di buy-back avviato nel mese di luglio 2021) valorizzate per un corrispettivo pari a euro 4,8 per azione.

Nell'ambito dell'accordo stipulato ai fini dell'operazione, il Venditore (che non è parte correlata di MeglioQuesto) assumerà uno specifico impegno di lock-up in relazione alle azioni MeglioQuesto ricevute per una durata di 12 mesi dalla data di effettivo trasferimento.

L'accordo prevede inoltre il trasferimento – al verificarsi di determinate condizioni – del residuo capitale sociale in 2 differenti tranche:

acquisto di una partecipazione rappresentativa del 22% del capitale sociale della Società da effettuarsi entro 30 Giorni Lavorativi successivi all'approvazione, da parte dell'assemblea della Società, del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; e

acquisto di una partecipazione rappresentativa del 23% del capitale sociale della Società da effettuarsi entro 30 Giorni Lavorativi successivi all'approvazione, da parte dell'assemblea della Società, del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

In aggiunta a quanto precede, al closing, MeglioQuesto e il Venditore sottoscriveranno un patto parasociale volto a regolare termini e condizioni dei rapporti intercorrenti tra gli stessi in qualità di soci di Eureweb, nonché le disposizioni in materia di corporate governance.

La continuità gestionale di Eureweb verrà garantita dalla nomina di Pietro Vento alla carica di Presidente e Amministratore Delegato. Il closing dell'Operazione, soggetto ad una serie di condizioni sospensive usuali per accordi della specie, è previsto entro il 14 giugno 2022.

Gli accordi funzionali all'Operazione prevedono condizioni e termini usuali per transazioni della specie, ivi inclusi appositi obblighi di indennizzo dei Venditori e garanzie a ciò associate.

(GD - www.ftaonline.com)