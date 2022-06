MeglioQuesto (1CALL:IM), Phygital Analytic Company operante nel settore della customer experience, facendo seguito a quanto comunicato in data 29 marzo 2022, rende noto che, a seguito del perfezionarsi delle condizioni sospensive contrattualmente stabilite, si è perfezionata l'acquisizione del 55% del capitale sociale di Eureweb S.r.l., detenuta da PSG Holding S.r.l. L'operazione ha una valenza strategica di grande rilievo in quanto consente a MeglioQuesto di offrire ai propri clienti un servizio di web media agency: un'esperienza di accesso al servizio innovativa, contestualmente fisica e digitale, nonché di ampliare il processo, già da tempo avviato, di diversificazione delle industry. Eureweb ha chiuso l'esercizio 2021 con performance molto positive:

• Ricavi: 8,7 milioni di euro, +55% (2020: 5,6 milioni di euro); CAGR 2019-2021 +71%;

• EBITDA: 4,8 milioni di euro, +128% (2020: 2,1 milioni di euro); CAGR 2019-2021 +243%;

• EBITDA margin: 54,7% (2020: 37,1%);

• Utile Netto: 3,3 milioni di euro, +128% (2020: 1,5 milioni di euro);

• Posizione Finanziaria Netta: cash positive per 6,5 milioni di euro (2020: 5,9 milioni di euro). Contestualmente al closing, dando esecuzione alle relative previsioni, MeglioQuesto e PSG Holding hanno sottoscritto un patto parasociale volto a regolare termini e condizioni dei rapporti intercorrenti tra gli stessi, nonché le disposizioni in materia di corporate governance. Per gli aspetti legali e fiscali dell'operazione, MeglioQuesto è stata assistita da BDO Italia. Eureweb è stata assistita dal dott. Stefano Oddo (M&A Advisor) e dallo Studio Parisi & Associati per gli aspetti legali e fiscali. Per maggiori informazioni si rinvia al comunicato stampa del 29 marzo 2022.

(RV - www.ftaonline.com)