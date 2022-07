Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, Merck & Co. sarebbe in trattativa avanzata per l'acquisizione di Seagen, per una valutazione della biotech dello Stato di Washington (specializzata in sviluppo e commercializzazione di terapie innovative e potenziate a base di anticorpi monoclonali per il trattamento del cancro) di circa 40 miliardi di dollari. Merck aveva chiuso in rialzo dello 0,53% mercoledì al Nyse.

(RR - www.ftaonline.com)