Loretta Mester, numero uno della Federal Reserve Bank (Fed) di Cleveland, ha ammesso che l'inflazione è "uniformemente cattiva" ma si è detta non pronta ad appoggiare aumenti dei tassi d'interesse Usa ancora maggiori. Dopo la pubblicazione mercoledì del dato sull'indice dei prezzi di giugno (l'inflazione Usa è salita al 9,1% annuo sui massimi dal novembre 1981), ha iniziato a farsi largo l'ipotesi che la Fed possa accelerare ulteriormente la sua stretta monetaria. Secondo il Cme FedWatch Tool si è passati nel giro di poche ore dal 7,6% a circa l'80% di probabilità che nel meeting del Federal Open Market Committee (Fomc) di 26-27 luglio il rialzo dei tassi Usa possa essere di 100 punti base e non di 75 punti come previsto finora. "Non dobbiamo prendere quella decisione oggi e ci sono più dati in uscita su cui saremo sintonizzati", ha spiegato Mester in un'intervista a Bloomberg, rimandando il suo appoggio a un possibile rialzo di 100 punti base. "Finché non vedremo prove convincenti che l'inflazione ha svoltato l'angolo, è su un percorso discendente ed è sostenibile, abbiamo solo più lavoro da fare", ha aggiunto.

