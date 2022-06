Loretta Mester, numero uno della Federal Reserve Bank (Fed) di Cleveland, sosterrà un altro rialzo dei tassi d'interesse Usa di 75 punti base in occasione del meeting del Federal Open Market Committee (Fomc) di 26-27 luglio, dopo quello deciso questo mese, se le condizioni dell'economia rimarranno stabili. "Se il meeting fosse oggi appoggerei 75 punti base perché non ho visto il tipo di numeri sul fronte dell'inflazione che devo vedere per pensare che possiamo tornare a un aumento di 50 punti", ha dichiarato in un'intervista alla Cnbc.

