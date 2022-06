di Financial Trend Analysis

Met.Extra Group rende noto che in data 24 giugno 2022 la Dott.ssa Marianna Manfrino ha rassegnato le proprie dimissioni quale Consigliere ed Investor Relator della Società. Sempre in data 24 giugno 2022, anche il Signor Emiliano Marco Morotti ha rassegnato le proprie dimissioni quale Consigliere non esecutivo della Società. Si comunica che, a seguito delle suddette dimissioni dei consiglieri Manfrino e Morotti, è venuta meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea. A tal fine, si informa che il C.d.A. convocherà a breve un'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2386, comma 2, c.c.

