Meta Platforms sale del 19% circa in after hours a 208 dollari dopo aver terminato la seduta di mercoledì a 174,95, in calo del 3,32%. Anche se la crescita dei ricavi è stata la più lenta dell'ultimo decennio, il numero di utenti è aumentato più del previsto, una sorpresa gradita per il mercato. Il reddito netto è stato di 7,5 miliardi a fronte di attese di 7,1 miliardi. La base utenti è cresciuta a 1,96 miliardi di utenti giornalieri attivi (196 milioni in Usa e Canada, 307 milioni in Europa), dai 1,93 miliardi di febbraio. Le attese erano di 1,95 miliardi. Nel trimestre precedente c'era stato un calo di 2 milioni, la prima riduzione degli utenti nella storia della società. Le attese per il secondo trimestre sono di ricavi tra i 28 e i 30 miliardi di dollari, poco sotto le attese di 30,7 miliardi. Il rimbalzo si è avviato martedì dal test in area 169 dal test della trend line rialzista disegnata dal minimo di giugno 2013 e i coincidenza con una situazione di ipervenduto sull'Rsi a 14 giorni. Prossima resistenza a 211 dollari, poi spazio per il test di area 235.

