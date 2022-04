MFE A +4,5% continua a sovraperformare MFE B +2,0% dopo la pubblicazione ieri dei risultati 2021 di MFE-MEDIAFOREUROPE (Mediaset) che confermano i preliminari anticipati a inizio marzo: ricavi +10,5% a/a, utile netto a 374,1 milioni di euro, +169% a/a. Il cda ha determinato in 0,05 euro per ciascuna azione ordinaria di categoria A e di categoria B l'importo del dividendo (quindi l'azione che ha un prezzo inferiore, ovvero MFE A, se ne avvantaggia). Nel primo trimestre gli investimenti pubblicitari in Italia "sono risultati addirittura in leggera crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente con un andamento che sulle base delle stime interne disponibili risulta migliore rispetto a quello del mercato". Per l'esercizio 2022 il management "punta a ottenere [...] risultati economici e una generazione di cassa positivi". (SF - www.ftaonline.com)

