MFE-MEDIAFOREUROPE (Mediaset) archivia il primo trimestre con ricavi in crescita a 654,3 milioni di euro rispetto ai 634,2 milioni del primo trimestre 2021. I margini sono penalizzati dall'incremento dei costi operativi a causa di "investimenti in contenuti non presenti nei conti del primo trimestre 2021". L'EBIT si attesta a +15,3 milioni rispetto ai +67,9 di un anno fa e il risultato netto consolidato a +2,7 milioni rispetto a +52,5 milioni. L'indebitamento finanziario netto consolidato al 31 marzo 2021 è pari a 719,6 milioni, in miglioramento rispetto agli 869,2 milioni di inizio periodo. La generazione di cassa caratteristica (free cash flow) sale a +222,4 milioni contro i +177,5 milioni dei primi tre mesi 2021.

*La raccolta pubblicitaria in Italia mantiene un trend positivo *anche nei primi quattro mesi dell'anno, dopo il +2% del primo trimestre, mentre in Spagna ad aprile risulta in calo a doppia cifra dopo il +2,4% del primo trimestre. Per l'esercizio 2022 il management "conferma l'obiettivo di conseguire per l'esercizio 2022 risultati economici e una generazione di cassa caratteristica (free cash flow) positivi".

L'analisi del grafico di MFE B (-3,0% a 0,7245 euro) mette in evidenza l'estensione della tendenza ribassista al di sotto dell'ormai ex minimo storico toccato ieri a 0,74 euro. Primi segnali di forza al superamento di 0,83-0,84, prologo a un attacco alla resistenza dinamica ora in transito per 0,85 circa. In caso di successo via libera verso 0,90 almeno, con obiettivo successivo sul massimo del 21 aprile a 1,0140.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)