MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. ("MFE") ha sottoscritto un accordo di cooperazione con Mediaset España Comunicación, S.A. ("MES") (l'"Accordo di Cooperazione") relativo all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria avente ad oggetto tutte le azioni MES, ad eccezione delle azioni che sono state assoggettate a lock-up, annunciata da MFE il 15 marzo 2022 e autorizzata dall'autorità spagnola per i mercati finanziari (Comisión Nacional del Mercado de Valores - "CNMV") il 26 maggio 2022 (l'"Offerta") e, nel contesto del suddetto Accordo di Cooperazione, MFE ha deciso di incrementare il corrispettivo dell'Offerta.

La nuova proposta prevede un aumento del corrispettivo in contanti a 2,16 euro per azione da 1,860 euro della precedente offerta. Invartata la parte in azioni ordinarie A (4,5) per ogni azione Mediaset Espana.

