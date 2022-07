MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. ("MFE") rende noto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del Regolamento Delegato n. 1052/2016 della Commissione dell'8 marzo 2016 (il "Regolamento Delegato"), che in data 20 luglio 2022 – 19 luglio 2022 – il consiglio di amministrazione di MFE ha deliberato l'avvio di un programma di acquisto di azioni proprie ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (rispettivamente, il "Programma" e il "MAR"), a valere su, e in conformità a, l'autorizzazione concessa al consiglio di amministrazione dall'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data 29 giugno 2022 (l'"Autorizzazione").

L'assemblea ordinaria degli azionisti della Società tenutasi in data 29 giugno 2022 ha infatti conferito al consiglio di amministrazione l'autorizzazione – per un periodo di 18 mesi dalla data dell'assemblea (i.e., fino al 29 dicembre 2023) – ad acquistare, mediante una o più operazioni, un numero massimo di Azioni MFE A e/p MFE B rappresentative fino al 20% del capitale sociale di MFE emesso alla data delle relative operazioni.

L'acquisto di azioni proprie può essere effettuato, da o per conto della Società, sul mercato, mediante una offerta pubblica di acquisto o scambio, o mediante qualsiasi altra modalità, come deciso dal consiglio di amministrazione di MFE, per un prezzo minimo, escluse le spese, pari al valore nominale delle Azioni MFE interessate, e un prezzo massimo pari a un importo del 10% superiore al prezzo di apertura delle Azioni MFE del giorno in cui gli acquisto delle Azioni MFE interessate sono effettuati.

Si riportano di seguito le principali caratteristiche del Programma:

(i) oggetto: MFE potrà acquistare nell'ambito del Programma, mediante una o più operazioni, fino a massime n. 135.375.330 azioni ordinarie MFE, ossia una combinazione di azioni ordinarie MFE di categoria A (codice ISIN NL0015000MZ1, col valore nominale unitario di Euro 0,06 e che attribuiscono 1 voto ciascuna - le "Azioni MFE A") e/o azioni ordinarie MFE di categoria B (codice ISIN NL0015000N09, col valore nominale unitario di Euro 0,60 e che attribuiscono 10 voti ciascuna - le "Azioni MFE B" e, insieme alle Azioni MFE A, congiuntamente, le "Azioni MFE"). Resta inteso che nelle massime n. 135.375.330 Azioni MFE oggetto del Programma non sono da computarsi le azioni proprie già in portafoglio;

(ii) durata: il Programma inizierà nella giornata di lunedì 25 luglio 2022 e terminerà entro il 30 novembre 2022;

(iii) importo massimo destinato al Programma: Euro 70 milioni;

(iv) attuazione: il Programma sarà coordinato da un intermediario abilitato di primario standing, che effettuerà gli acquisti di Azioni MFE, in piena indipendenza dalla Società, al momento, al prezzo e per i volumi più appropriati (in ogni caso, nei limiti stabiliti dall'Autorizzazione, dal MAR, dal Regolamento Delegato e dalle ulteriori disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili). In particolare, come previsto dal Regolamento Delegato, (i) le Azioni MFE non saranno acquistate a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente su Azioni MFE A o Azioni MFE B (a seconda del caso) e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto di Azioni MFE A o Azioni MFE B (a seconda del caso); e (ii) gli acquisti di Azioni MFE, in ciascun giorno di negoziazione, non potranno essere effettuati per un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero delle Azioni MFE A e Azioni MFE B (a seconda del caso) nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato. Inoltre, sulla base dell'Autorizzazione e della delibera di attuazione del Consiglio di Amministrazione di MFE, il corrispettivo degli acquisti di azioni MFE nell'ambito del Programma (successivamente al primo acquisto) non sarà superiore al minore tra (a) il limite di prezzo massimo stabilito dall'Autorizzazione e (b) il 110% del prezzo medio per azione MFE A o MFE B (a seconda del caso) degli acquisti nell'ambito del Programma del giorno di negoziazione precedente ponderato per il volume;

(v) finalità: il Programma è destinato alla riduzione del capitale sociale.

Il Programma potrà essere sospeso, interrotto o modificato in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo e senza preavviso, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentare applicabile.

Alla data odierna, MFE è titolare direttamente di n. 38.627.313 Azioni MFE B, rappresentative del 2,896% del capitale sociale nominale emesso di MFE. Nessun ente controllato da MFE è titolare di Azioni MFE. La Società renderà noti al mercato, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, (i) i dettagli in merito alle operazioni di acquisto effettuate nell'ambito del Programma; e (ii) eventuali successive modifiche al Programma.

(GD - www.ftaonline.com)