MFE-MEDIAFOREUROPE e Mediaset España, maggiori azionisti di ProsiebenSat.1, hanno deciso di non proporre propri candidati alternativi per il Consiglio di Sorveglianza di ProsiebenSat.1 da eleggere nell'Assemblea degli Azionisti del 5 maggio 2022. MFE-MEDIAFOREUROPE ritiene che un'azione di scontro sulla composizione del Consiglio di Sorveglianza non sia oggi nel migliore interesse di ProsiebenSat.1 e di tutti i suoi stakeholders. MFE-MEDIAFOREUROPE avrebbe preferito un processo trasparente in cui gli azionisti fossero consultati - in merito al profilo dei candidati - dal Consiglio di Sorveglianza di ProsiebenSat.1 prima che quest'ultimo avanzasse proposte elettorali. In ogni caso, MFE-MEDIAFOREUROPE mantiene un atteggiamento positivo e considera la prossima Assemblea degli Azionisti un nuovo punto di partenza per rapporti più proficui e trasparenti tra tutti gli azionisti di ProsiebenSat.1. E ha quindi deciso di sostenere nella prossima Assemblea degli Azionisti la proposta di elezione di Andreas Wiele a membro e futuro Presidente del Consiglio di Sorveglianza di ProsiebenSat.1, nella convinzione che l'elezione di Andreas Wiele sarà da considerare un primo tangibile segnale di cambiamento nella governance della Società. Al contrario, MFE-MEDIAFOREUROPE ha deciso di astenersi sull'elezione degli altri candidati a causa di un processo di successione che non rispecchia gli standard di trasparenza e di prassi di governo societario utilizzati da tutte le principali società quotate europee, senza ovviamente mettere in discussione le elevate competenze e lo standing di tali candidati. Con queste decisioni, MFE-MEDIAFOREUROPE intende supportare il nuovo corso di ProsiebenSat.1. Un cambiamento che auspichiamo acceleri la creazione di valore in linea con la valorizzazione dell'identità aziendale e dell'autonomia editoriale della Società. Amsterdam – Cologno Monzese, 20 aprile 2022 (GD - www.ftaonline.com)

