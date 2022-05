L'autorità spagnola per i mercati finanziari (Comisión Nacional del Mercado de Valores o "CNMV") ha autorizzato l'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria (l'"Offerta") promossa da MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. ("MFE") sull'intero capitale sociale di Mediaset España Comunicación, S.A. ("MES"). Il documento di offerta (folleto explicativo) (il "Documento di Offerta") relativo all'Offerta depositato da MFE presso la CNMV il 24 maggio 2022 e approvato dalla CNMV il 26 maggio 2022 è disponibile sul sito web della CNMV (link) e sul sito web di MFE (link). Inoltre, MFE ha predisposto e pubblicato un documento di esenzione (il "Documento di Esenzione"), che non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE (il "Regolamento Prospetto"), e che è disponibile sul sito web di MFE (link). Il Documento di Esenzione (i) è stato redatto da MFE in conformità ai requisiti dell'Allegato I del Regolamento delegato (UE) 2021/528 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che integra il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni minime contenute nel documento da pubblicare ai fini dell'esenzione dal prospetto in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, una fusione o una scissione; (ii) non è stato sottoposto al controllo e all'approvazione da parte di alcuna autorità e, in particolare, non è stato approvato o rivisto dall'Autorità olandese per i mercati finanziari (Autoriteit Financiële Markten, "AFM"), dall'autorità italiana per i mercati finanziari (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, "CONSOB") né dalla CNMV; e (iii) non contiene alcuna informazione che sia incoerente o che modifichi in qualsiasi aspetto il Documento di Offerta, che è stato approvato dalla CNMV in data odierna.

