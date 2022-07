Il 7 luglio 2022 l'Autorità Spagnola per i Mercati Finanziari (Comisión Nacional del Mercado de Valores – la "CNMV") ha reso noto i risultati dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Mediaset España Comunicación, S.A. ("MES") promossa da MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. ("MFE") e autorizzata dalla CNMV in data 26 maggio 2022 e la cui modifica è stata a sua volta autorizzata dalla CNMV in data 9 giugno 2022 (l'"Offerta"). Sempre in data odierna, MFE ha comunicato al pubblico la decisione di MFE di rinunciare alla condizione di efficacia dell'Offerta relativa alla soglia minima di adesioni alla stessa (la "Condizione Soglia"), mediante la pubblicazione sul sito web della CNMV (Link) dell'avviso n. 1526 contenente informazioni privilegiate ("comunicación de información privilegiada").

In conseguenza della rinuncia alla Condizione Soglia, l'Offerta è efficace e, alla data del settlement della stessa, MFE acquisterà la totalità delle azioni portate in adesione all'Offerta. Di seguito, in allegato al presente comunicato stampa, si riporta la traduzione in italiano del predetto avviso pubblicato sul sito di CNMV.

Amsterdam – Cologno Monzese, 7 luglio 2022

MFE-MEDIAFOREUROPE è una holding internazionale di partecipazioni, polo d'aggregazione dei principali broadcaster europei. MFE-MEDIAFOREUROPE ha sede legale ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, controlla Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A. (con sede fiscale nei rispettivi Paesi di attività) ed è primo azionista del broadcaster tedesco ProsiebenSat1. MFE-MEDIAFOREUROPE è quotata alla Borsa di Milano.

** In conformità con le disposizioni dell'articolo 226 del Testo Unico sulla Finanza spagnolo (Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores), approvato con Regio Decreto Legislativo 4/2015 del 23 ottobre, e dei regolamenti attuativi, MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. ("MFE") annuncia quanto segue

INFORMAZIONE PRIVILEGIATA

In relazione all'offerta pubblica di acquisto volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni di Mediaset España Comunicación, S.A. ("MES") promossa da MFE il 15 marzo 2022, comunicata da MFE alla Comisión Nacional Del Mercado De Valores (la "CNMV") il 13 aprile 2022, autorizzata dalla CNMV il 26 maggio 2022 e la cui modifica è stata autorizzata dalla CNMV il 9 giugno 2022 (l'"Offerta"), MFE, con il presente avviso, informa che, come previsto nel documento d'offerta ("folleto explicativo de la oferta") (il "Documento d'Offerta"), la CNMV ha anticipato a MFE, in data odierna, che le dichiarazioni di adesione all'Offerta hanno ad oggetto un numero complessivo di azioni MES pari a 85.263.873, rappresentative del 61,45% delle azioni oggetto dell'Offerta e del 27,23% del capitale sociale di MES.

Sommate alle 174.402.718 azioni MES, rappresentative del 55,69% del suo capitale sociale, già detenute da MFE, MFE, a seguito dell'Offerta, verrà a detenere 259.666.591 azioni MES, rappresentative dell'82,92% del capitale sociale di MES.

In conformità con il paragrafo 2.3.1 del Documento d'Offerta, l'efficacia dell'Offerta era soggetta solamente all'adesione alla stessa da parte di almeno 91.788.505 azioni MES, rappresentative del 29,31% del relativo capitale sociale, che, sommate al 55,69% del capitale sociale già detenuto da MFE, avrebbero consentito a quest'ultima di arrivare a detenere una partecipazione minima dell'85% in MES.

MFE comunica che, in data 7 luglio 2022, ha deciso di rinunciare alla condizione soglia minima di adesioni nei termini descritti nel Documento d'Offerta e, conseguentemente, di acquistare la totalità delle azioni portate in adesione all'Offerta, ossia 85.263.873 azioni di MES, rappresentative del 61,45% del relativo capitale sociale.

Milano, 7 luglio 2022

MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.

