Le minute dell'incontro del consiglio direttivo della Banca del Giappone di giugno confermano la decisione di mantenere una politica monetaria ultra-accomodante nel Sol Levante, nonostante i segnali di rapida crescita dell'inflazione. Con una maggioranza di 8 a 1 (contrario Kataoka Goushi) il board della banca centrale ha mantenuto i tassi d'interesse a -0,1% e annunciato l'acquisto di titoli a 10 anni della Banca del Giappone per mantenerne i tassi intorno allo zero per cento e controllare dunque i rendimenti. Il direttivo ha deciso dunque che massicci stimoli monetari sono ancora necessari per stimolare un'economia alle prese con i problemi collegati alla crescita dei prezzi delle materie prime, alla rottura delle catene di approvvigionamento e ai lockdown cinesi dovuti al Covid. I membri del consiglio direttivo hanno sottolineato i rischi per l'economia cinese - sono state tagliate dal 2,9 al 2,4% le stime sul Pil 2022 e in un altro documento sono state alzate le stime sull'inflazione 2022 dall'1,9% al 2,3% e a giugno i prezzi core sono cresciuti del 2,2% - ma hanno anche concordato a più riprese sulla necessità che in Giappone cresca la produttività e si registrino degli aumenti dei salari che rafforzino la domanda interna. L'aumento dei salari potrebbe anzi essere uno dei fattori capaci di spingere verso una normalizzazione della politica monetaria nonostante il clima di incertezza e rialzi dei prezzi dovuto all'aumento dei costi energetici e alla guerra in Ucraina.

