Il Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A., riunitosi sotto la presidenza del Dott. Michele Iori, ha esaminato ed approvato la Relazione degli Amministratori sulla gestione, il progetto di bilancio separato ed il bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

• Ricavi consolidati in crescita e pari ad Euro 174,5 (Euro 150,8 milioni al 31 dicembre 2019), anche per effetto del pieno consolidamento nel corso dell'esercizio delle attività acquisite nel 2019.

• EBITDA saldamente positivo pari a Euro 22,9 milioni (Euro 24,1 milioni al 31 dicembre 2019) grazie all'importante incidenza dei settori di operatività delle partecipate industriali.

• Risultato netto consolidato positivo per Euro 1,8 milioni (Euro 0,5 milioni al 31 dicembre 2019) nonostante i riflessi dell'emergenza sanitaria ed economica internazionale sui margini operativi ordinari delle controllate industriali e gli effetti penalizzanti rivenienti dell'applicazione dell'IFRS16 per complessivi Euro 3,7 milioni oltre a importanti svalutazioni per Euro 6,1 milioni effettuate su attività non core. Il risultato netto consolidato comprende oneri finanziari sul prestito obbligazionario per complessivi Euro 5,2 milioni, di cui Euro 2,2 milioni relativi alla componente oggetto di rimborso anticipato volontario parziale nel mese di agosto. A tali impatti negativi si contrappone, come principale posta positiva non ricorrente, l'importante plusvalenza, pari a Euro 9,6 milioni, realizzata in sede di cessione della partecipazione di minoranza detenuta in SIA S.p.A..

• Il patrimonio netto di Gruppo al 31 dicembre 2020 è pari ad Euro 221,7 milioni e risulta in incremento rispetto agli Euro 220,1 milioni del 31 dicembre 2019.

• Posizione Finanziaria Netta di Gruppo negativa per Euro 237,9 milioni (Euro 251,9 milioni nell'esercizio precedente), in ulteriore forte riduzione. Tale miglioramento risulta ancora più significativo se si considera la grandezza prima dell'applicazione dell'IFRS 16, escludendo i debiti finanziari correlati ai diritti d'uso sui contratti di locazione, l'indebitamento finanziario netto diminuisce dagli Euro 45,7 milioni del 31 dicembre 2019 agli Euro 20,5 milioni dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, beneficiando, tra le varie poste più significative, dell'importante incasso realizzato da Gruppo Zaffiro nell'ambito dell'operazione di cessione della componente immobiliare della RSA di Pogliano Milanese e della cessione della partecipazione di minoranza detenuta in SIA da parte della capogruppo. Sono nel contempo proseguiti i rilevanti investimenti previsti dal business plan di Gruppo Zaffiro.

• Ad esito del rimborso anticipato volontario parziale del Prestito Obbligazionario "Mittel 2017 - 2023", avvenuto nel mese di agosto 2020, per un ammontare pari a nominali Euro 50,6 milioni su un totale di Euro 129,5 milioni, il Gruppo continua a detenere consistenti disponibilità liquide e una forte autonomia finanziaria a supporto delle esigenze operative, dei programmi di sviluppo delle partecipate industriali e soprattutto per ulteriori operazioni di investimento.

• Significative operazioni di cessione immobiliare da parte di Gruppo Zaffiro (RSA di Pogliano Milanese) per Euro 21 milioni con una plusvalenza lorda di Euro 4,5 milioni compresa nell'accordo sottoscritto con Primonial e di cessione da parte di Mittel S.p.A. della partecipazione di minoranza detenuta in SIA S.p.A. per circa Euro 11 milioni che ha generato una plusvalenza di Euro 9,6 milioni.

• L'operatività del Gruppo è proseguita con forte impegno e, nonostante l'estrema prudenza richiesta dalla pandemia, ha portato Gruppo Zaffiro a ulteriori importanti acquisizioni: la struttura operativa "Domus Aurea" (Piemonte) nonché l'asset brownfield di Ronchi dei Legionari (Friuli). Sta inoltre procedendo un rilevante processo di investimento in varie attività sia brownfield che greenfield.

• Nei primi mesi dell'esercizio 2021 il Gruppo Mittel prosegue nel processo di recupero asset per asset di risorse finanziarie da iniziative immobiliari pregresse, da crediti finanziari e da altri asset non core. Si conta che questa area di realizzo determini un ulteriore rilevante contributo alla posizione finanziaria netta anche nel 2021 malgrado i consistenti effetti pandemici.

• Il management di Mittel S.p.A. continuerà ad effettuare le attività di monitoraggio della situazione di incertezza in cui lo scenario esterno obbliga ad operare, in particolare nel settore delle RSA che più degli altri sta risentendo degli effetti pandemici con tassi di occupazione significativamente inferiori alle medie storiche. Pertanto, se, come ci si attende nei prossimi mesi, si realizzerà l'auspicata accelerazione della campagna vaccinale e verranno eventualmente adottate ulteriori misure economiche dalle autorità nazionali e sovranazionali, sostenendo così una definitiva ripresa delle attività economiche, ci si attende un esercizio in progressivo miglioramento, con i risultati del Gruppo dei prossimi mesi che potrebbero a quel punto più pienamente rispecchiare il processo di crescita innestato nei settori Design e RSA, con una contestuale progressiva auspicata ripresa anche nel settore Abbigliamento.

• Alla luce dell'emergenza sanitaria e compatibilmente con lo scenario futuro il management conferma l'impegno a proseguire nel percorso di sviluppo e consolidamento. Obiettivo primario è di generare valore nel lungo periodo per tutti gli Azionisti.

