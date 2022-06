Moderataflessione venerdì per l'Eurostoxx 50. L'indice ha ceduto lo 0,43% a 3779 puntidopo avere oscillato nella seduta tra 3777 e 3822. I prezzi si muovono dalminimo del 9 maggio all'interno di un canale rialzista, ovvero una coppia dilinee parallele. Molto spesso questo tipo di andamento si risolve in un"flag", una figura di continuazione della tendenza precedente, inquesto caso il ribasso dal top di fine marzo. La violazione della base delcanale, a 3695 circa, confermerebbe questa ipotesi e aprirebbe la strada alritorno almeno sul minimo di maggio a 3527, più probabilmente fino a quello dimarzo, a 3387. Solo una decisa rottura di area 3850 permetterebbe di disegnareun quadro più esplicitamente rialzista, con i prezzi che avrebbero una nuovachance per testare, come già il 29 marzo, in area 4025 il 61,8% diritracciamento del ribasso dal top di novembre. Il superamento di questoriferimento ricavato dalla successione di Fibonacci sarebbe un segnale di forzavalido anche per il medio periodo, fino a quel momento non sottovalutare ilrischio che il rimbalzo visto dal minimo di marzo sia solo un elementointermedio di una fase ribassista complessa ancora da terminare.

(AM)