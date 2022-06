Moderato rialzo in avvio per il future Eurostoxx 50.

Moderato rialzo in avvio per il future Eurostoxx 50. Il future guadagna lo 0,2% questa mattina a 3760 punti. Ieri i prezzi sono andati incontro ad una discesa (-1,21% il saldo) e sono arrivati sul supporto offerto a 3745 dalla media mobile esponenziale a 50 giorni, che per adesso ha tenuto. Il future è quindi compreso al momento tra la media a 50 giorni e quella a 100, passante a 3840 circa, già testata il 30 e il 31 maggio. Sullo sfondo rimane il testa spalle rialzista disegnato dal minimo del 27 aprile e completato il 26 maggio con la rottura della linea che unisce i massimi del 5 e del 18 maggio. Il target del testa spalle, raggiungibile in caso di superamento di area 3840, si colloca a 4030 circa. Resistenza intermedia a 3944, massimo del 29 marzo. Sotto 3745 primo supporto a 3718, dove transita la linea di conferma (neckline) del testa spalle. Fino a che i prezzi rimarranno al di sopra di quella un eventuale ribasso potrà essere considerato solo un temporaneo "return move" alla linea, sotto area 3718 rischio invece di discese verso 3500, trend line che unisce i minimi di marzo e di maggio.

