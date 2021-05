Moderato ribasso in avvio per il future Eurostoxx 50. Il future lascia sul terreno lo 0,08% a 3919 punti. Dopo un'altra seduta in frenata per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Dow Jones Industrial Average, deprezzatosi dell'1,36% lunedì), la tendenza in negativo rischia di venire complessivamente confermata anche sui mercati europei, soprattutto in scia al tracollo dell'8% segnato inizialmente da Taiwan, piazza a elevata componente tecnologica. Nonostante le costanti rassicurazioni da parte dei rappresentanti della Federal Reserve, gli investitori continuano ad avere preoccupazioni circa il fatto che il ritorno a una politica di aumento dei tassi d'interesse in Usa sia più vicino del previsto, a fronte di un generalizzato recupero dell'inflazione in tutto il mondo e alla crescita dei prezzi delle materie prime. In Germania l'Ufficio Federale di Statistica (Destatis) ha reso noto il dato definitivo relativo all'inflazione di aprile. L'indice dei prezzi al consumo è cresciuto dello 0,7% su base mensile e del 2% su base annuale, risultando in linea alle attese e al dato preliminare. Intanto negli Usa l'indagine JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) segnala che le posizioni lavorative ricercate dai datori di lavoro a marzo si sono attestate a 8,123 milioni, superiori ai 7,526 milioni di febbraio (rivisto da 7,367 milioni unità) e ai 7,500 milioni attesi dagli economisti. Questo aumento della domanda è un altro elemento che potrebbe avere effetti negativi sull'inflazione attraverso l'aumento dei salari. Oggi alle 14:30 sono in programma i dati sull'inflazione Usa di aprile: le attese sono per un incremento del 3,6% su base annua dopo il rialzo del 2,6% di marzo. Il ribasso di ieri del future Eurostoxx 50 ha comportato la violazione della media mobile esponenziale a 20 giorni, ora passante a 3950 circa, con i prezzi che si sono arrestati prima di toccare la media a 50 giorni, supporto critico a 3873. Solo la violazione di questo sostegno renderebbe preoccupante la discesa vista dal massimo del 10 maggio a 4036, in quel caso atteso il test di 3755 e poi del minimo del 25 marzo a 3727 punti. Un segnale di forza verrebbe dal superamento di 3950, prima resistenza a 4036, poi a 4110 circa.

