di Financial Trend Analysis

Molto bene ieri il Ftse Mib future che archivia la seduta con un +1,79% a 24290 punti (oscillazioni tra 23835 e 24400), la chiusura più alta dal 20 aprile. I prezzi si sono lasciati alle spalle a 24230 la trend line ribassista disegnata dal top di fine marzo e la media mobile esponenziale a 50 giorni, ora supporto a 24000 circa. Per dare un seguito al rialzo le quotazioni dovranno salire oltre 24600, dove si collocano il 50% di ritracciamento del ribasso dal massimo di gennaio e la media mobile esponenziale a 100 giorni. Resistenza successiva a 24930. Solo sotto 23835, minimo di ieri coincidente con la media esponenziale a 10 giorni, il segnale di forza appena inviato verrebbe messo in discussione ed emergerebbe il rischio di discese in area 23150 almeno.

