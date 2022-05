di Financial Trend Analysis

Moltobene venerdì lo STOXX® Europe 600 Travel & Leisure. Il settoriale STOXX®Europe 600 Travel & Leisure (CH0019112744) venerdì è salito del 4,83% a 200punti. Il paniere contiene tra i suoi principali componenti Flutter Ent.,Evolution, Intercontinental Hotels, Entain e Ryanair. Il quadro grafico è resointeressante dal veloce rimbalzo disegnato a marzo dal test in area 178 del61,8% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo 2020. Grazie alla tenutadi questo riferimento ricavato dalla successione di Fibonacci è possibileipotizzare che il ribasso subito dai massimi di aprile 2021 sia solo unacorrezione temporanea del rialzo precedente, pronto a riprendere. Un segnale diforza favorevole a questo scenario verrebbe con la rottura di 218, lato altodel canale ribassista disegnato dal top di settembre 2021, in quel caso attesimovimenti in area 245 almeno. Resistenza successiva a 270. Sotto 190 probabileinvece un nuovo test del minimo di marzo a 178, supporto successivo a 165circa, base del canale citato.

(AM - www.ftaonline.com)