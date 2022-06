Molto male Eni, sotto supporto chiave. Eni cede del 5,42% con il calo del greggio. Il ribasso del petrolio (brent future -1,85% a 116,35 circa) ha condizionato negativamente anche Eni, che ha toccato un minimo intraday a 12,49 circa. I prezzi sono scesi al di sotto della media mobile esponenziale a 200 giorni, che invece era stata rispetta il 13 e il 14 giugno, ora in transito a 12,80 euro circa. Resta solo il minimo del 7 marzo a 12,31 euro ad evitare una vera e propria inversione della tendenza rialzista che il titolo ha disegnato dal minimo di luglio 2021. In caso di discese sotto 12,31 le oscillazioni viste dal picco di marzo si dimostrerebbero un'ampia zona di distribuzione, una preparazione per ribassi verso i 10,00/10,50 euro. Sopra area 12,80, in chiusura di seduta, possibile una reazione verso la media esponenziale a 100 giorni, a 13,40, resistenza da lasciarsi alle spalle per dare un po' di credibilità ad un eventuale rialzo.

(AM - www.ftaonline.com)