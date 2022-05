Con riferimento all'accordo di investimento e patto parasociale (il "Patto") stipulato in data 23 febbraio 2021 tra Ruffini Partecipazioni Holding S.r.l. e Remo Ruffini (per alcune specifiche previsioni), come prima parte, Rivetex S.r.l. e alcuni membri della famiglia Rivetti (congiuntamente a Rivetex S.r.l., i "Soci S") e Carlo Rivetti (per alcune specifiche previsioni), come seconda parte, e Venezio Investments Pte Ltd. ("Venezio"), come terza parte (congiuntamente, le "Parti"), come successivamente modificato in data 31 marzo 2021 e al quale hanno aderito, sempre in data 31 marzo 2021, MARS S.r.l., GIN S.r.l., PIT S.r.l. e Lefevi S.r.l., società riconducibili ad alcuni dei Soci S, e contenente pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a) e b), TUF, si comunica che in data 16 maggio 2022 (la "Data di Riferimento"), ai sensi di quanto previsto nel Patto, è stato perfezionato il conferimento da parte di Grinta S.r.l. (società di nuova costituzione partecipata, direttamente e indirettamente, dai Soci S) in Double R S.r.l. di complessive n. 10.731.116 azioni di Moncler S.p.A., pari al 3,921% del relativo capitale sociale (il "Conferimento"). In pari data, a seguito del Conferimento, Grinta S.r.l. ha aderito al Patto divenendone parte a tutti gli effetti. Alla Data di Riferimento, il Patto ha ad oggetto complessive n. 66.555.177 azioni Moncler, pari al 24,318% del capitale sociale. Le informazioni essenziali relative al Patto sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 RE, sul sito internet di Moncler all'indirizzo www.monclergroup.com. 19 maggio 2022

