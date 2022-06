Notizie positive per Moncler (-1,0% a 40,30 euro): ieri il cda ha dato l'ok al riallineamento del valore fiscale del marchio Stone Island a quello civilistico di bilancio, optando per il regime previsto dall'articolo 15 del DL 185/2008.

di Financial Trend Analysis

Notizie positive per Moncler (-1,0% a 40,30 euro): ieri il cda ha dato l'ok al riallineamento del valore fiscale del marchio Stone Island a quello civilistico di bilancio, optando per il regime previsto dall'articolo 15 del DL 185/2008. L'operazione implica il versamento entro domani di un'imposta sostitutiva di 124,1 milioni di euro, pari al 16% del valore del marchio, ma con deducibilità fiscale di quest'ultimo nei prossimi 5 anni. Complessivamente l'operazione genera un effetto positivo sul conto economico di Moncler pari a 92,3 milioni, effetto che verrà contabilizzato interamente nell'esercizio 2022.

L'analisi del grafico di Moncler mette in evidenza la correzione originata dal record del novembre scorso a 70,20 euro: una settimana fa il titolo ha toccato a 35,00 il minimo da novembre 2020, dimezzando il proprio valore. Ora i prezzi stanno tentando una rimonta, operazione che verrebbe fortificata dal superamento della resistenza dinamica attualmente in transito per quota 44 ma soprattutto da una vittoria sul massimo di inizio giugno a 47,30: primo obiettivo a 53,20-53,30. Sotto 38,10-38,20 probabile test di 35 con rischio di riattivazione della tendenza negativa verso 31,20.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)