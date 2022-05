Il Consiglio di Amministrazione di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Marina Berlusconi, ha esaminato e approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022 presentato dall'Amministratore delegato Antonio Porro.

Nel primo trimestre dell'esercizio 2022 il Gruppo Mondadori ha proseguito, a perimetro omogeneo , il percorso di incremento della redditività; per la stagionalità tipica del business dell'editoria scolastica il contributo positivo di D Scuola si concentrerà nella seconda parte dell'anno.

? Ricavi netti a 153,1 milioni di euro: in crescita del 5,7% rispetto al 31.03.2021; al netto del consolidamento di D Scuola l'incremento è pari al +2,9%

? EBITDA Adjusted a -1,1 milioni di euro; al netto del consolidamento di D Scuola il dato è positivo per 2,4 milioni di euro, in miglioramento di 1,3 milioni di euro rispetto al 31.03.2021

? Risultato netto di Gruppo a -11,4 milioni di euro; a perimetro omogeneo il risultato è pari a -7,1 milioni di euro, in netto recupero rispetto al 31.03.2021

? Confermata la solida generazione di cassa al netto dell'acquisizione di D Scuola:

- Cash flow ordinario LTM in leggera crescita a 68,9 milioni di euro;

- Free cash flow LTM in miglioramento a 57,5 milioni di euro

? PFN ante IFRS 16 a -135,8 milioni di euro; escludendo gli effetti dell'acquisizione di D Scuola, la PFN ante IFRS 16 è positiva per 9,6 milioni di euro, in significativo miglioramento rispetto a -47,9 milioni di euro del 31.03.2021

OUTLOOK: CONFERMATA LA GUIDANCE PER L'ESERCIZIO 2022

? Ricavi in crescita mid-single digit

? EBITDA adjusted in incremento di oltre il 20%

? Risultato netto in crescita double-digit

? Cash flow ordinario in linea con il 2021

? Free cash flow nell'intorno di 40/45 milioni di euro (prima della distribuzione del dividendo), includendo le operazioni già annunciate

? PFN IFRS 16 inferiore a 1,1x EBITDA adjusted

