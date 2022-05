Il Gruppo Mondadori informa di aver perfezionato in data odierna, tramite la controllata Mondadori Libri S.p.A., l'acquisizione del 50% di A.L.I. S.r.l. - Agenzia Libraria International, società attiva nella distribuzione di libri, con un portafoglio clienti di oltre 80 case editrici. L'operazione avviene in esecuzione del contratto sottoscritto e comunicato al mercato lo scorso 11 novembre 2021. Con questa acquisizione il Gruppo Mondadori compie un ulteriore passo nel percorso di crescente focalizzazione nel mercato librario, attraverso un processo di integrazione verticale che consente il rafforzamento nella promozione e distribuzione di editori terzi con l'obiettivo di offrire un livello di servizio in continuo miglioramento e ampliare il portafoglio clienti. Come già oggetto di informativa, il perimetro dell'operazione include una serie di società controllate che operano nel settore editoriale. Il prezzo dell'acquisizione, corrisposto per cassa in data odierna, è pari a 10,8 milioni di euro. La partecipazione del 50% in A.L.I. sarà consolidata a equity a partire dal 1° maggio 2022. Gli accordi definitivi prevedono l'acquisizione da parte del Gruppo Mondadori di un ulteriore 25% di A.L.I., con decorrenza 28 febbraio 2023, ad un prezzo che sarà individuato sulla base dell'EBITDA medio 2021-2022. Conseguentemente, a partire dal 1° marzo 2023, la società sarà oggetto di consolidamento integrale. Il contratto disciplina inoltre la sottoscrizione di opzioni put&call, che attribuiscono a Mondadori la facoltà di acquisire il residuo 25% di A.L.I. entro il 30 luglio 2025 ad un prezzo che sarà definito sulla base dell'EBITDA medio 2023-2024. I membri della famiglia Belloni, fondatrice di A.L.I., manterranno ruoli di responsabilità nell'ambito della gestione operativa della società. Il perfezionamento dell'acquisizione fa seguito al provvedimento di autorizzazione da parte della competente autorità Antitrust del quale è stata data informativa lo scorso 7 marzo 2022. Si ricorda che la guidance relativa all'esercizio 2022 (ed in particolare la stima di Free cash flow), comunicata lo scorso 16 marzo, includeva gli effetti finanziari dell'operazione descritta.

