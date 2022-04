Mondel?z International ha annunciato l'accordo per acquisire Ricolino per 1,3 miliardi di dollari. L'azienda messicana, controllata dal colosso dell'alimentare Grupo Bimbo, è specializzata in prodotti dolciari (caramelle, cioccolato, snack). L'obiettivo di Mondel?z (nato nel 2012 dalla separazione delle attività negli snack di Kraft) è quello di espandere le proprie attività in Messico. Grazie a Ricolino, che genera ricavi nell'ordine dei 500 milioni di dollari l'anno, il business messicano del gruppo Usa raddoppierà infatti di valore. Mondel?z ha chiuso in rialzo dell'1,11% la seduta di lunedì al Nasdaq. (RR - www.ftaonline.com)

