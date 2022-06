Mondel?z International ha annunciato l'accordo per il takeover di Clif Bar & Company per 2,9 miliardi di dollari, cui potrebbero aggiungersi ulteriori pagamenti al raggiungimento di determinate performance del business.

Mondel?z International ha annunciato l'accordo per il takeover di Clif Bar & Company per 2,9 miliardi di dollari, cui potrebbero aggiungersi ulteriori pagamenti al raggiungimento di determinate performance del business. La preda, tra i maggiori player Usa nel segmento delle energy bar, è proprietaria di brand come Clif, Luna e Clif Kid ed è nota per l'utilizzo di alimenti biologici nei suoi prodotti. Il colosso Usa dell'alimentare (nato nel 2012 dalla separazione delle attività negli snack di Kraft) da tempo investe sul business delle barrette, che con Clif Bar & Company arriverà a valere oltre 1 miliardo di dollari a livello globale.

(RR - www.ftaonline.com)