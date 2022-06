Mondo TV, uno dei maggiori produttori e distributori europei di contenuti animati, dopo i due contratti di licensing con Coriex e Cromo sulle Gorjuss, comunica la chiusura di un nuovo contratto di licensing con la società EMMECI S.A.S. per alcuni prodotti food legati alle festività natalizie. Il contratto avrà una durata fino al 31 gennaio 2025 e prevede il pagamento di un minimo garantito e, in caso di supero del suddetto importo minimo garantito, di royalties da parte della licenziataria per le vendite eccedenti l'importo del minimo garantito. Su tutte tali somme Mondo TV tratterrà la propria commissione pari al 30%. Dopo poco tempo dalla chiusura del contratto di agenzia (cfr. comunicato stampa del 16 febbraio 2022) il piano di espansione multi-categoria nel licensing in Italia per quello che è già un fenomeno a livello globale sembra porre le premesse per una ulteriore conferma anche in Italia del successo di questo brand globale. Questo accordo si colloca nell'ambito del business più recente della Mondo TV di distribuzione licensing di prodotti di terzi parti a basso investimento e marginalità garantita.

