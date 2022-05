Mondo TV S.p.A., capogruppo di un gruppo di società attive nel campo della produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi, informa che la propria controllata Mondo TV France ha comunicato che la European Education and Culture Executive Agency ("EACEA") ha accolto la domanda di accesso ai fondi europei nell'ambito del programma della Commissione Europea a sostegno del settore della cultura e dell'audiovisivo per il supporto della produzione della serie di animazione Grisù, coprodotta dalla medesima Mondo TV France con la capogruppo e con la partecipazione di alcuni importanti partner europei (cfr. comunicato stampa del 11 gennaio 2021 e del 16 novembre 2020). Il contratto per la concessione dei fondi sottoscritto da Mondo TV France con la EACEA prevede in particolare l'erogazione, nel corso del biennio 2022-2023 in diverse tranche di un ammontare complessivo pari a Euro 500.000 a fronte di diversi stadi di avanzamento della serie attualmente in produzione e basata sulla property "Il draghetto Grisù", creato dai suoi autori originali Nino e Toni Pagot.

(RV - www.ftaonline.com)