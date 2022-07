Mondo TV France annuncia che si è conclusa la produzione della serie Disco Dragon con la consegna degli ultimi episodi della medesima. Prosegue e avanza anche la produzione di Grisù, rispetto alla quale è iniziata la consegna degli episodi alle emittenti televisive già a bordo del progetto (cfr. Comunicati stampa in data 16 novembre 2020 e 11 gennaio 2021) e accolti positivamente dalle medesime emittenti televisive. Peraltro in relazione a Grisù si segnala la ormai prossima conclusione dell'intera pre-produzione prevista entro il terzo trimestre 2022. La società fornirà ulteriori aggiornamenti sull'avanzamento della produzione di questo importante progetto nei prossimi mesi e in ogni caso in sede di approvazione dei dati contabili di periodo.

