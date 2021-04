Mondo TV annuncia di aver ripreso e pubblicato sul proprio sito (sezione "Investor relation – analysts") la ricerca a propria volta pubblicata da Edison Research Limited (https://www.edisongroup.com/wpcontent/uploads/2021/04/Mondo-TV-The-deals-keep-coming.pdf). In base alla ricerca, la valutazione della società rimane caratterizzata da un forte sconto rispetto ai concorrenti globali. Applicando i multipli degli utili medi nel periodo 20-22 si otterrebbe un valore di Euro 3,81 / azione (novembre 2020: Euro 3,27). Il metodo DCF (WACC dell'11,5%, crescita terminale del 2%) suggerisce invece un prezzo di Euro 2,01 (novembre 2020: Euro 2,19). Il punto medio di questi è Euro 2,91 (novembre 2020: Euro 2,73). In base alla ricerca ci si potrebbe attendere che lo sconto di valutazione di Mondo inizi a chiudersi quando i benefici finanziari delle recenti operazioni si tradurranno in flussi di ricavi. Si raccomanda la lettura integrale della ricerca, inclusi i disclaimer ivi contenuti all'ultima pagina della stessa. Edison Research Limited è una società che svolge attività di ricerca in materia di investimenti, investor relation e consulenza, con uffici in Nord America, Europa, Medio Oriente e Asia. Mondo Tv è cliente di Edison Research Limited. (RV - www.ftaonline.com)

