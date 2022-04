Mondo TV debole (-1,5% a 1,06 euro) dopo il balzo di ieri in scia all'annuncio secondo cui "la controllata spagnola Mondo TV Studios ha sottoscritto un'importante vendita a RAI - Radio Televisione Italiana per una serie "fiction", destinata alla fascia pomeridiana di Rai 1, il cui corrispettivo avrà un impatto significativo sui conti della controllata e del gruppo per il 2022 e possibilmente per gli anni futuri".

*Mondo TV debole (-1,5% a 1,06 euro) dopo il balzo di ieri *in scia all'annuncio secondo cui "la controllata spagnola Mondo TV Studios ha sottoscritto un'importante vendita a RAI - Radio Televisione Italiana per una serie "fiction", destinata alla fascia pomeridiana di Rai 1, il cui corrispettivo avrà un impatto significativo sui conti della controllata e del gruppo per il 2022 e possibilmente per gli anni futuri". L'importo dovuto da RAI già solo per i primi 100 episodi (sui 485 totali della serie) è rilevante e peserà per circa il 10% sul fatturato consolidato dell'intero Gruppo Mondo TV previsto nel budget 2022.

L'analisi del grafico di Mondo TV mette in evidenza il rimbalzo originato dal minimo dal 2014 a 0,81 euro toccato il 7 marzo. Con il recupero di ieri il titolo prova a riavvicinarsi al top del 22/3 a 1,22: conferme in tal senso oltre 1,1080. Una vittoria su 1,22 aprirebbe le porte a estensioni verso 1,35 e 1,4480, massimo di fine dicembre. La violazione del recente minimo a 0,99 potrebbe invece anticipare il ritorno in area 0,81.

