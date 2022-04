Mondo TV +3,2% scatta in avanti: "la controllata spagnola Mondo TV Studios ha sottoscritto un'importante vendita a RAI - Radio Televisione Italiana per una serie "fiction", destinata alla fascia pomeridiana di Rai 1, il cui corrispettivo avrà un impatto significativo sui conti della controllata e del gruppo per il 2022 e possibilmente per gli anni futuri".

Mondo TV +3,2% scatta in avanti: "la controllata spagnola Mondo TV Studios ha sottoscritto un'importante vendita a RAI - Radio Televisione Italiana per una serie "fiction", destinata alla fascia pomeridiana di Rai 1, il cui corrispettivo avrà un impatto significativo sui conti della controllata e del gruppo per il 2022 e possibilmente per gli anni futuri". L'importo dovuto da RAI già solo per i primi 100 episodi (sui 485 totali della serie) è rilevante e peserà per circa il 10% sul fatturato consolidato dell'intero Gruppo Mondo TV previsto nel budget 2022.

