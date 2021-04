*Mondo TV in ulteriore rialzo in avvio di seduta (+3,5% a 1,5460 euro) dopo il +6,26% messo a segno ieri *in scia alla pubblicazione del report di Edison Research Limited. Secondo gli analisti il titolo è ampiamente sottoquotato: la valutazione eseguita utilizzando il metodo dei multipli degli utili medi nel periodo 2020-2022 restituisce un valore di 3,81 euro, mentre quella effettuata con il metodo DCF (Discounted Cash Flow) è pari a 2,01 euro. Il valore medio si colloca a 2,91 euro, circa il doppio rispetto alla quotazione attuale. L'analisi del grafico di Mondo TV mette in evidenza il testa e spalle rialzista formatosi a partire da gennaio e completato ieri. Il titolo ha ora la possibilità di allungare verso 1,59 euro, massimo di novembre, con obiettivo di breve-medio periodo a 1,90 circa e di medio-lungo poco sopra area 2,30, dove troviamo i massimi allineati di maggio e giugno 2020. Discese sotto 1,35 potrebbero invece anticipare il ritorno sul minimo di inizio febbraio a 1,2040: conferme definitive alla violazione di 1,2760. (Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.