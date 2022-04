Mondo TV annuncia di aver raggiunto una nuova intesa con TVN S.A., società polacca proprietaria della rete televisiva generalista TVN, per la diffusione su piattaforma VOD di due serie appartenenti alla propria library classica. La licenza, non esclusiva, autorizza lo sfruttamento dei programmi licenziati per due anni sulla piattaforma player.pl, una delle principali piattaforme on-demand operate in Polonia dei due programmi. Sebbene il corrispettivo di licenza non sia di per sé significativo, l'intesa conferma la strada intrapresa di rifocalizzazione del proprio business sui mercati occidentali, già ampiamente annunciata dalla società, con l'intensificazione delle collaborazioni con i principali player europei.

(RV - www.ftaonline.com)