Mondo TV informa di aver raggiunto un'intesa preliminare con Menart d.o.o., gruppo di società con sedi in Slovenia, Croazia e Serbia (https://www.menart.hr/igracke/en/), per la licenza dei diritti di trasmissione TV di Robot Trains di cui già detiene i diritti di distribuzione del giocattolo. L'intesa avrà durata di tre anni e avrà come copertura i territori di Croazia, Slovenia e Bosnia Erzegovina, con pagamento di un corrispettivo fisso di licenza, in sé non significativo, ma consentirà il rilancio dei piani di vendita del giocattolo nell'area balcanica della property Robot Trains. (RV - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.