Mondo TV informa di aver sottoscritto con Telecoming S.A., società con sede a Madrid e attiva nel campo dello sfruttamento digitale di contenuti (https://www.telecoming.com/corporate/), per la licenza dei diritti di sfruttamento SVOD di quattro serie della library più recente del gruppo Mondo TV, tra cui in particolare la serie Invention Story. L'intesa avrà durata di 18 mesi e avrà come copertura i territori di Francia, Portogallo, Pakistan, Sud Africa e Senegal a fronte del pagamento di un corrispettivo fisso di licenza. Si conferma lo sviluppo del business nel settore digitale per la Mondo TV. (RV - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.