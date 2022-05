Si comunica che, a seguito della richiesta inviata dalla Mondo TV in data 29 aprile 2022 (cfr. comunicato stampa in pari data) sono stati emessi 8 Bond delle prima tranche di cui all'accordo di investimento tra la Mondo TV S.p.A. e Atlas Capital Markets approvato dall'assemblea della Mondo TV lo scorso 29 aprile 2022. Si rammenta che la prima tranche ha ad oggetto 28 Bond, per un controvalore complessivo di Euro 7.000.000. Atlas si è avvalsa della possibilità di suddividere il pagamento e pertanto in data odierna sono stati emessi 8 Bond per un controvalore complessivo di Euro 2.000.000. Si segnala che in base agli accordi presi, alla luce del pagamento parziale ricevuto, gli warrant non sono stati ancora emessi. Inoltre, sempre in data odierna, Atlas ha inviato la prima richiesta di conversione di un Bond. Il numero di azioni oggetto della conversione odierna è stato determinato in conformità al dettato contrattuale sulla base del 92% del prezzo medio ponderato dei prezzi per volume delle transazioni qualificanti rilevate da Bloomberg durante tre giorni di borsa selezionati da Atlas all'interno di un periodo di 15 giorni consecutivi di borsa aperta precedenti la ricezione della Richiesta. Il prezzo così determinato è risultato essere pari a Euro 0,82558 per azione: pertanto i Bond oggetto di conversione daranno diritto a sottoscrivere 302.818 azioni ordinarie Mondo TV. Il valore per azione risultante sul patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2021, come risultante dalla relazione finanziaria annuale consolidata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2022, risulta essere:

patrimonio netto Mondo Tv S.p.A. al 31 dicembre 2022 (in milioni di euro) 80,5

numero di azioni emesse ad oggi 45.134.057

patrimonio per azione al 31 dicembre 2022 1,78

