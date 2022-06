Mondo TV comunica che la seconda stagione dei MeteoHeroes, coprodotta con MOPI e attualmente in onda in più di 140 paesi nel mondo, è stata premiata dal MOIGE, Movimento Italiano Genitori, nell'ambito della edizione 2021/2022 di "Un anno di zapping e di streaming".

Mondo TV comunica che la seconda stagione dei MeteoHeroes, coprodotta con MOPI e attualmente in onda in più di 140 paesi nel mondo, è stata premiata dal MOIGE, Movimento Italiano Genitori, nell'ambito della edizione 2021/2022 di "Un anno di zapping e di streaming". In particolare l'importante riconoscimento è stato conferito alla luce di come temi fondamentali e di grande attualità, quali il rispetto dell'ambiente, l'ecologia, i cambiamenti climatici siano toccati nella serie MeteoHeroes con simpatia, leggerezza, ritmo e freschezza coniugando il giusto messaggio con la giusta forma, sia dal punto di vista dell'animazione che da quello dei contenuti. Il premio costituisce altresì un riconoscimento alla strada intrapresa dalla Mondo TV nell'ambito degli obiettivi ESG, di produzione di contenuti valoriali all'insegna dell'edutainment.

(RV - www.ftaonline.com)