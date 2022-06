Mondo TV informa di aver raggiunto un'intesa preliminare con Multok, società con sede a Kiev (https://multok.com/) per la distribuzione di programmi della propria library classica in Ucraina, sia tramite canali televisivi free-to-air che VOD. L'intesa avrà durata di due anni e prevede il pagamento di un minimo garantito da parte della licenziataria, in sé non particolarmente significativo, e la possibilità di ricevere royalties dopo il recupero del medesimo minimo garantito. Analogamente è stata raggiunta un'intesa preliminare con la società georgiana Entertainment Associates per la distribuzione SVOD in Georgia attraverso la piattaforma Silk TV (www.silktv.ge) di alcuni film della library classica per un anno. Infine sempre in data odierna è stata confermata l'intesa da parte della società Telepace della repubblica Ceca (https://www.tvnoe.cz/) per l'acquisto della licenza di alcuni titoli a sfondo religioso, sempre della library classica di Mondo TV. Anche in questo caso la licenza avrà durata biennale. Questi accordi confermano nel loro complesso il solido posizionamento della Mondo TV nei mercati dell'Europa orientale, nonostante il momento difficile che stanno attraversando i paesi in tale area e l'Ucraina in particolare.

(RV - www.ftaonline.com)