Mondo TV annuncia di aver raggiunto con De Agostini Editore S.p.A. un'intesa preliminare sui termini per la licenza dei diritti Pay TV per l'Italia della terza stagione della serie animata Bread Barber Shop, prodotto dalla coreana Monster Studio, e recentemente segnalato nella guida Moige "Un anno di zapping e di streaming - 2021/2022" a cui è stato assegnato l'ambito punteggio "STELLA", segnalandolo come programma positivo, che abbina contenuti validi e interessanti a una buona forma tecnica, adeguata alle caratteristiche del genere televisivo a cui appartiene il programma Si rammenta che il detto programma, caratterizzato per l'alta qualità, fu acquisito dalla Mondo TV ai fini inizialmente della vendita puntuale a un canale free TV (cfr. comunicato stampa del 1 aprile 2021); questa nuova intesa integra quindi il piazzamento del programma in Italia sulla TV c.d. Free e conferma la bontà del modello di business di acquisizione anche di serie di terzi per la distribuzione puntuale in Italia.

