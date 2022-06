Mondo TV annuncia di aver raggiunto un intesa preliminare con Polcast Media Distribution, società con sede a Varsavia e facente parte del gruppo Polcast Television, per la trasmissione in Polonia di alcuni prodotti di animazione della library classica della Mondo TV.

Mondo TV annuncia di aver raggiunto un intesa preliminare con Polcast Media Distribution, società con sede a Varsavia e facente parte del gruppo Polcast Television, per la trasmissione in Polonia di alcuni prodotti di animazione della library classica della Mondo TV. La nuova intesa segue di pochi mesi il primo accordo raggiunto con il prestigioso cliente a fine 2021 (cfr. comunicato stampa in data 17 dicembre 2021). Il gruppo Polcast Television (https://it.wikipedia.org/wiki/Polcast_Television) è uno dei principali gruppi televisivi polacchi e opera attraverso 4 canali televisivi (Tele 5, https://www.tele5.pl/, Polona 1, https://www.polonia1.tv/ e Water Planet e Novela TV). Si rafforza quindi il rapporto con l'importante il gruppo Polcast Television con espansione del business della Società in Polonia.

(RV - www.ftaonline.com)