Mondo TV annuncia di aver raggiunto una nuova intesa preliminare per la distribuzione di Teorema, il capolavoro di Pier Paolo Pasolini, che è parte del portafoglio della Mondo TV sine die della Mondo TV, nei paesi scandinavi, baltici e in Islanda. L'intesa è stata raggiunta con il distributore svedese NonStop Entertainment AB (https://www.nonstopentertainment.com/) e allo stato si prevede la distribuzione su tutti i canali distributivi (cinema, televisione e digitale) nel territorio per il periodo di 7 anni. L'intesa prevede il pagamento di un minimo garantito e una condivisione dei ricavi delle vendite, dopo il recupero del minimo garantito da parte del distributore. Questa nuova intesa conferma il grande interesse riscosso dal capolavoro di Pasolini, dopo la vendita negli USA a Janus Film (cfr. comunicato stampa del 17 marzo 2022) e numerose piccole licenze concesse in occasione di numerose rassegne e retrospettive dell'autore come le licenze a Biedr?ba "R?gas Starptautiskais kino festiv?ls", Lettonia; Istituto Italiano di Cultura in Argentina, Cordoba; Istituto Italiano di Cultura in Australia, Melbourne; B movie Kulturinitiatif auf St.Pauli, Amburgo; Project srl, Cinema Novara; Barzandhippo, Cinema Beltrade Milano; Institut Catala De les empresas Culturales (ICEC), Filmoteca de Catalunya; Cinemateque Busan Cinema Center; New Babylon Berlin; Skalvijos kino centras, Vilnius; Kinok, Cinema in der Lokremise, St. Galen; Cinema Jerusalem; Istituto Villa Adriana e Villa d'Este, Tivoli.

