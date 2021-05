Il C.d.A. di Mondo TV S.p.A. - a capo dell'omonimo gruppo attivo in Europa nella produzione e distribuzione di "cartoons" per la TV ed il cinema ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021. Crescono in percentuale a doppia cifra tutti i principali indicatori economici con significativo rafforzamento patrimoniale e finanziario del Gruppo Mondo TV Valore della produzione pari a circa Euro 8 milioni, +35% rispetto al primo trimestre 2020

Ebitda pari a circa Euro 5,2 milioni, +30% rispetto al primo trimestre 2020

Utile netto pari a circa Euro 1,8 milioni, +26% rispetto al primo trimestre 2020

PFN pari a Euro 0,9 milioni di indebitamento netto rispetto ad Euro 4,1 milioni di indebitamento netto al 31 dicembre 2020

Disponibilità liquide da 9,9 milioni del 31 dicembre 2020 a 14,2 milioni al 31 marzo 2021

Patrimonio netto del gruppo pari ad euro 76,5 milioni rispetto a 68,6 milioni al 31 dicembre 2020 2021 atteso in grande crescita grazie a MeteoHereos, Grisù e Agent 203 Matteo Corradi confermato Amministratore Delegato per un ulteriore triennio Il Consiglio ha inoltre ricostituito il Comitati Controllo e Rischi, cui sono state attribuite anche le funzioni del Comitato Sostenibilità, il Comitato per la Remunerazione, il Comitato Nomine, previa verifica positiva dei requisiti di indipendenza in capo ai due consiglieri indipendenti Nominati altresì l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, il lead independent director e l'Investor relator (RV - www.ftaonline.com)

