Anche Morgan Stanley perquisita all'interno dell'indagine Cum-Ex, considerato il maggiore scandalo finanziario del Dopoguerra in Germania. Gli inquirenti hanno avviato perquisizioni negli uffici di Francoforte del colosso di Wall Street alla ricerca soprattutto di email e lettere fisiche. Morgan Stanley ha sottolineato che l'inchiesta riguarda "attività passate" e che sta collaborando con le autorità. Nel mirino fino dal 2018 uno schema di scambio di azioni che secondo gli inquirenti sarebbe costato ai contribuenti miliardi di euro. Nelle scorse settimane anche le sedi tedesche di Barclays e Merrill Lynch erano state oggetto di perquisizioni. (RR - www.ftaonline.com)

