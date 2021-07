MPS Capital Services Banca per le Imprese, la Corporate & Investment Bank del Gruppo Montepaschi, ha affiancato Green Arrow Capital (GAC), tra i maggiori operatori italiani indipendenti negli investimenti alternativi e gestore del Fondo Green Arrow Energy Fund (GAEF),nel rifinanziamento dell'intero comparto fotovoltaico del Fondo GAEF.

Si tratta di una operazione che ha comportato la costituzione della Green Arrow Solar Holding e la riorganizzazione societaria dei quattro veicoli proprietari degli impianti sotto quest'ultima. L'operazione ha inoltre consentito di rimborsare anticipatamente il debito nei confronti delle 5 banche finanziatrici, che avevano precedentemente finanziato i 9 impianti fotovoltaici del Fondo ("il Portafoglio"), situati tra le Marche e l'Emilia-Romagna ed entrati in funzione nel 2011. Il Portafoglio, che ha un valore complessivo di oltre €20 milioni, ha visto l'accensione di un nuovo project financing per complessivi €14 milioni concesso da MPS Capital Services Banca per le Imprese (MPSCS) in qualità di Mandated Lead Arranger e unica banca finanziatrice.

Il rifinanziamento consentirà una distribuzione straordinaria al Fondo GAEF grazie alla quale sarà possibile portare avanti ulteriori investimenti strategici, come quelli nel Biometano e nel Mini-idroelettrico.

L'operazione conferma l'abbinamento virtuoso fra un Gruppo bancario particolarmente attento e focalizzato sulle tematiche dello sviluppo sostenibile associato alle energie rinnovabile, e società in posizione di leadership, come Green Arrow Capital, tra i player primari nel campo delle energie rinnovabili in Italia e Europa.

Green Arrow Capital, nello specifico, opera con l'attività "Clean Energy & Infrastructure", primo pilastro strategico del Gruppo, che ad oggi conta un AUM di oltre 700 milioni di Euro e circa 400 MW di capacità installata, attraverso 10 fondi attivi.

Emanuele Scarnati, Direttore Generale di MPS Capital Services ha dichiarato: "Il Gruppo MPS ha una radicata vocazione al sostegno di iniziative che direttamente ed indirettamente favoriscono la crescita sostenibile, la creazione di energia da fonti rinnovabili e l'economia circolare, nell'ottica della creazione di un mondo produttivo sempre più attento alle esigenze delle future generazioni."

Daniele Camponeschi, Founding Partner di Green Arrow Capital e CIO della SGR ha dichiarato: "Questa operazione ha per noi un valore strategico in quanto ci permette di ampliare e diversificare il portafoglio del Fondo GAEF, investendo in asset primari e in nuovi importanti progetti nelle rinnovabili, che sottolineano il nostro impegno in termini di sostenibilità e per il raggiungimento della transizione ecologica del nostro Paese."

TEAM & ADVISOR

L'operazione è stata gestita dal team Investimenti di Green Arrow Capital SGR composto da Daniele Camponeschi (CIO e Fondatore di GAC), Giulio Barendson e Federico Giannetti, affiancato dal Team Amministrazione Finanza e Controllo (Gianfranco Costabile, Mariana Mariani, Cosmo Di Ciaccio e Gabriele Rocca), dal Team Legale (Carmelo Recupero, Anna Vesco, Mariagrazia Callisto e Chiara Ciappina) e dal Team Operations (Giuliana Intreccialagli ed Emanuele Salvador) di Green Arrow Capital.

Nell'ambito della transazione Green Arrow Capital si è avvalsa della collaborazione di Valecap (financial & model advisor con un team composto da Pierluigi Berchicci, Davide Di Federico e Rita Bersi), di GMB Finance (auditing & hedging advisor con un team composto da Gian Marco Bardelli, Emanuela Bolla e Matteo Gambini) e di Gianni Origoni & Partners (legal & due diligence advisor con un team composto da Raffaele Tronci, Ottaviano Sanseverino, Elisabetta Gardini e Maria Panetta).

MPSCS è stata assistita dai legali di NCTM (Eugenio Siragusa, Martina Marmo, Gianluca Salvadei e Carmine Morrone) e dagli ingegneri di Moroni & Partners.

(AC - www.ftaonline.com)