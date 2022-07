Banca MPS in ulteriore forte ribasso (-4,1% a 0,4848 euro) dopo il -5,87% di ieri.

di Financial Trend Analysis

Banca MPS in ulteriore forte ribasso (-4,1% a 0,4848 euro) dopo il -5,87% di ieri. Dopo aver incontrato la scorsa settimana a Londra un trentina di investitori istituzionali, l'a.d. Luigi Lovaglio ha dichiarato a L'Economia del Corriere della Sera che sull'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro della banca senese c'è interesse. Oggi MF-Milano Finanza riferisce che un gruppo di "anchor investor" potrebbe partecipare all'operazione circa 500 milioni. Considerando che il Tesoro (ha il 64% di MPS) apporterà 1,6 miliardi, mancherebbero all'appello 400 milioni, una cifra che in assoluto sembrerebbe abbordabile ma ricordiamo che Rocca Salimbeni al momento capitalizza poco più di 480 milioni. L'aumento dovrebbe partire a ottobre. MPS ha toccato mercoledì scorso il minimo storico a 0,4540 euro: primi segnali di forza sopra 0,55 circa, mentre una stabilizzazione oltre 0,6050-0,6100 creerebbe le premesse per un attacco a 0,68-0,69: obiettivo successivo sul massimo di inizio giugno a 0,81 circa.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)