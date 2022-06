di Financial Trend Analysis

Il cda di Banca MPS (+0,3% a 0,6875 euro) ha approvato ieri sera il nuovo Piano Industriale 2022–2026. Tra gli elementi principali troviamo l'uscita di circa 4 mila dipendenti, con "un risparmio dei costi pari a Euro 270 milioni su base annua a partire dal 2023, a fronte di costi di ristrutturazione pari a circa Euro 0,8 miliardi" e la " riduzione di 150 filiali (di cui 100 entro il 2024), che porterà il numero totale a circa 1.218". Il cost/income ratio è atteso passare dal 71% del 2021 al 60% nel 2024 e al 57% nel 2026.

Il piano prevede un aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro da realizzarsi entro fine anno per il quale il Tesoro, azionista di maggioranza con il 64,23%, ha già dato conferma di partecipazione. È stato inoltre siglato un accordo di pre-underwriting con BofA, Citigroup, Credit Suisse Bank e Mediobanca sulle eventuali azioni inoptate. Grazie all'aumento la banca rafforzerà nettamente la propria posizione di capitale: il CET1 ratio Fully Loaded passerà dell'11% nel 2021 al 14,2% nel 2024 e al 15,4% nel 2026. L'utile netto salirà dai 310 milioni di euro del 2021 a 1.003 milioni nel 2024 (grazie alle DTA) e a 833 milioni al 2026, con ritorno alla distribuzione dei dividendi a partire dal risultato 2025 (pay-out del 30% in 2025-2026).

*L'analisi del grafico di Banca MPS mette in evidenza il minimo storico a 0,6770 euro toccato ieri *a fine mattinata. Situazione critica quindi con primi segnali di forza al superamento di 0,6950 e probabile avvicinamento alla resistenza a 0,72. Oltre questo ultimo riferimento si creerebbero le premesse per il ritorno sul top a 0,8105 del 6 giugno, ostacolo decisivo nel breve-medio termine dato che una vittoria sullo stesso completerebbe il potenziale doppio minimo in formazione da inizio maggio con obiettivi a 0,90 e 1,00.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)